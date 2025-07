L'existance du Romo n'est pas une totale surprise. Dès 2024 déjà, de nombreuses rumeurs faisaient état du développement d'une nouvelle catégorie de produit, et plus précisément d'un aspirateur robot. Sur les réseaux sociaux, on a pu voir également des photos de palettes avec sur ces dernières des boites marquées du logo de la marque et de dessins représentant l'aspirateur. Bref, le secret était éventé et il ne manquait qu'un évènement en bonne et due forme.

Aujourd'hui, DJI vient confirmer ces informations en annonçant la présentation de son premier nettoyeur, Romo, le 6 août prochain en Chine. Le constructeur a mis en ligne une très courte vidéo (à retrouver ci-dessous) et un site web dédié qui permet de voir plus précisément ce nouvel aspirateur robot, et d'en deviner les capacités et la capteurs utilisés.