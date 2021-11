Mavic 3 : DJI annonce son nouveau drone aux caméras impressionnantes

Le Mavic 3 pourra prendre des photos de 20 MP au format RAW 12 bits et des vidéos en 5,1K à 50 ips, 4K à 120 images par seconde. Son capteur large offre une définition vidéo et une plage dynamique plus élevées permettant de réaliser des vidéos au ralenti à 120 ips. Le fabricant chinois promet des séquences plus fluides, des possibilités de recadrage plus poussées et une réduction du bruit en environnement à faible luminosité plus efficace. Le drone se repose d’ailleurs sur une plage dynamique native de 12,8 stops pour conserver plus de détails dans l’ombre et la lumière et sur une ouverture ajustable de f/2,8 à f/11 pour capturer des images plus nettes et plus claires. L'appareil devrait d’ailleurs offrir une palette de couleurs plus précise directement depuis la caméra grâce à la technologie Hasselblad Natural Colour Solution (HNCS) qui capture « un milliard de couleurs avec le profil de couleur D-Log 10-bit. Cela offre des nuances plus naturelles des couleurs du ciel, avec encore plus de détails, pour encore plus de flexibilité lors du post-traitement » indique le constructeur.