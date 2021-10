DJI présente Action 2, une action-cam 4K qui fait la part belle à la modularité

DJI communiquera plus tard le détail des prix de ses différents accessoires. Parmi eux, le kit microphone comprenant un émetteur, un récepteur et un module avec les jauges de puissance pourrait taper dans l'œil des professionnels, sans être très abordable.

Enfin, les deux packs DJI Combo Energie et Combo Double écran sont d'ores et déjà disponibles sur le site du constructeur et dans différents points de vente, respectivement à 399 et 519 euros. Vous pourrez également souscrire à l'offre DJI Care Refresh qui vous permettra de remplacer votre matériel en cas de casse. Un abonnement d'un an vous permet de renouveler deux fois votre matériel sur la durée. L'offre deux ans permet de le faire trois fois, sur la durée de 24 mois.