Parlons images à présent et prise de vue. Le mot d'ordre avec cette GoPro HERO13 Black, c'est « interchangeable ». En plus de la caméra, proposée nue au tarif de 449,99 euros, il est possible de s'équiper de trois modules supplémentaires, des compléments optiques qui multiplient les possibilités avec la HERO13. On retrouve d'abord un module d'objectif ultra-grand angle, avec une mise au point de 11 à 75 cm, et un champ de vision très convaincant (177°), vendu à 139,99 euros. Personnellement, c'est le module que je vous conseille, si vous ne devez en choisir qu'un pour des raisons budgétaires évidentes.