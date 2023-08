La GoPro HERO12 Black se dévoile avant l'heure, voici ce qu'il faudrait en attendre

On apprend tout d'abord que cette nouvelle HERO12 serait équipée d'un capteur de 1/1,9 pouce (en lieu et place du capteur de 1 pouce initialement prévu, puis abandonné), de 27 mégapixels, capable de filmer en définition 5,3K à 60 images par seconde au maximum. Nous ne devrions donc pas profiter d'une qualité d'image supérieure à ce que propose déjà la HERO11. Néanmoins, WinFuture évoque une prise en charge de la technologie HyperSmooth 6.0, qui permet une stabilisation encore plus aboutie pendant l'enregistrement vidéo.

Comme l'an dernier, la HERO12 proposerait également deux écrans : un premier en façade et l'autre au dos. La dalle principale, installée au dos de la caméra, reprendra pour sa part des mensurations identiques à celle de la HERO11, avec 2,27 x 1,4 pouces. Pas d'écran bord à bord cette année, donc.