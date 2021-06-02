Une bonne caméra 360 ne se résume pas à son nombre de pixels. En pratique, la taille des capteurs, la stabilisation, l'étanchéité sans caisson et la qualité de l'application de montage comptent autant que le 8K affiché sur la boîte. Surtout, le principe même du 360°, filmer tout autour de soi, puis choisir son cadrage au montage, ne s'adresse pas à tout le monde.

2026 rebat les cartes : Insta360, longtemps seul maître à bord, fait désormais face à DJI (première 360° avec l'Osmo 360) et au retour de GoPro (Max 2). Résultat : une vraie concurrence sur les prix et une fourchette qui s'étale d'environ 200 € pour une action cam compacte à près de 600 € pour une 360° haut de gamme. Attention enfin à ne pas confondre « caméra 360 » immersive et caméra de vidéosurveillance panoramique : notre sélection ne porte que sur la première.