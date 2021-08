La nouvelle GoPro Hero 10 se dévoile avec un nouveau capteur pour une définition en 5,3K à 60 FPS

La GoPro Hero 10 Black promet des performances améliorées grâce à un nouveau processeur maison, le GP2. Le nouveau capteur CMOS de 23 mégapixels pourrait ainsi enregistrer des vidéos en 5,3K à 60 FPS et en 4K à 120 FPS. Un mode ultra slow motion à 240 FPS en 2,7K est également évoqué.

La stabilisation ferait aussi un bond en avant grâce à la version 4.0 de la technologie HyperSmooth. La fonctionnalité TimeWarp, qui permet de créer des vidéos stabilisées en accéléré tout en se déplaçant, resterait quant à elle en version 3.0.

Pour le reste, peu de changements. Hormis le logo GoPro frontal qui passerait du gris au bleu clair, l'apparence de la caméra resterait identique, avec son écran tactile à l'arrière et son écran en façade avec aperçu en direct et témoin d'état. On retrouverait également les commandes vocales, les modes SuperPhoto et HDR, le mode Webcam et la possibilité de diffuser en direct en 1080p.