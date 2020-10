DJI annonce la Pocket 2 : de belles évolutions dont la 4K HDR et un zoom

La DJI Pocket 2 se pilote toujours selon différents modes : connectée physiquement à un smartphone iOS ou Android (via les adaptateurs Lightning et USB Type C livrés), sans fil via un module optionnel et, désormais, via un joystick qui, s’il est réactif et précis, va rendre la chose beaucoup plus agréable à utiliser. Cette caméra de poing deviendra réellement autonome et du coup beaucoup plus confortable encore à utiliser qu’un stabilisateur pour smartphone.