Test Dji Osmo Pocket : une caméra 4K sur nacelle stabilisée qui tient dans la poche

Prise en main et caractéristiques

Dimensions : 121,9 x 36,9 x 28,6 mm / Poids : 116 g

Capteur : CMOS 1/2,3" / Pixels effectifs : 12M

Objectif : FOV : 80° F2,0

Gamme ISO : Photo = 100-3200 / Vidéo = 100-3200

Vitesse d'obturation électronique: 8 s-1/8000 s

Taille d'image maximale : 4000 x 3000 pixels

Définition vidéo 4K Ultra HD : 3840 x 2160 24/25/30/48/50/60p / FHD : 1920 x 1080 24/25/30/48/50/60

Débit binaire max. : 100 Mb/s

Formats de photo : JPEG/JPEG+DNG

Formats de vidéo : MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264)

Sortie audio : 48 kHz AAC

Type batterie : LiPo / Capacité : 875 mAh / Temps de fonctionnement : 140 min / Temps de recharge : 73 min



Stabilisation et qualité d'image au rendez-vous ?



Le capteur est le même que celui du Mavic 2 Zoom, sans le téléobjectif



Ergonomie et utilisation



Le connecteur amovible permet de switcher entre lightning, USB-C, et autres accessoires



Dji Mimo et fonctionnalités sociales



De nombreux accessoires pour compléter l'offre



A qui est destiné cet Osmo Pocket ?

Peut-être avez-vous déjà utilisé un stabilisateur mécanique pour améliorer vos prises de vues. Que ce soit une lourde et encombrante nacelle dédiée aux Reflex ou autres hybrides professionnels, ou bien avec les différents produits permettant d'y monter un smartphone, comme l'Osmo Mobile de DJI ou les concurrents de chez Zhiyun et FeiyuTech.Dans le meilleur des cas, il faudra choisir entre garder à la main l'ensemble stabilisateur + smartphone, ou bien assembler, jumeler et mettre en route l'ensemble à chaque envie de prendre une photo ou une vidéo.Malgré un packaging un peu cheap, l'Osmo Pocket en lui-même respire la qualité. Les matériaux en plastique qui composent le corps de l'appareil sont de très bonne qualité, et la partie nacelle/objectif est en métal.L'Osmo Pocket est TRÈS petit (12,2 x 2,8 x 3.7 cm pour un poids de 116 g). L'appareil est livré avec une coque de transport et sa dragonne, deux adaptateurs (lightning et USB-C), et un câble USB / USB-C pour la recharge.Les caractéristiques complètes :Avant d'entrer dans le vif du sujet, on pourra regretter le fait que Dji ait choisi de proposer une compatibilité uniquement avec les iPhones ou les smartphones Android équipés d'un port USB-C. Exit le microUSB !, et -SPOILER- chez Clubic c'est d'ailleurs comme cela qu'on a préféré l'appareil.L'Osmo Pocket propose plusieurs modes de prises de vue, nous avons essayé de vous les présenter dans la vidéo suivante pour illustrer la suite de l'article.A noter que la version du firmware embarquée sur notre exemplaire de test n'était pas la version définitive. Depuis, une version estampillée 1.2.0.2 améliorerait l'autofocus, la qualité du son et les modes slow motion. Nous n'avons malheureusement plus l'appareil entre les mains pour la tester., que ce soit en marchant, ou à vélo comme dans la vidéo ci-dessus, il est également possible d'activer un mode course permettant de lisser les mouvements plus prononcés. Nous avons été vraiment bluffés des résultats obtenus par un si petit objet, et la qualité vidéo n'est pas en reste.L'Osmo Pocket permet de filmer en Full HD ou en 4K, avec un bitrate pouvant aller jusqu'à 100Mb/s (en 4K 60 FPS). A noter que dans ce dernier mode, les fonctionsne sont plus actives. il est également possible de définir plusieurs niveaux de qualité (Fin, Super Fin, etc) correspondant au bitrate des clips vidéos en sortie.Les couleurs sont bien rendues, flatteuses sans être trop saturées, la balance des blancs semble toujours juste (il est possible de la configurer manuellement), et le passage entre forte et basse luminosité est relativement fluide. Notons tout de même qu'en mode selfie vidéo, les arrière-plans auront parfois la fâcheuse tendance à surexposer., qui peut parfois s'emballer sans raison apparentes. L'écran intégré étant particulièrement petit, il est parfois difficile de s'en rendre compte sur le retour vidéo en direct, ce qui pourra causer des déceptions lors du visionnage des clips sur un ordinateur. Rien de rédhibitoire cependant.Enfin, si les mouvements verticaux sont assez fluides, c'est nettement moins le cas pour les mouvements horizontaux, qui ont tendance à saccader s'ils sont trop rapides. Il est possible de réduire cet effet en filmant en 60 images/sec, mais nous perdons au passage le rendu cinématographique.Dernier point concernant la vidéo, il faudra composer avec une ouverture fixe à F2,0 pour un angle de vision de 80°. En mode selfie vidéo c'est un peu limite, et il faudra avoir le bras assez long pour espérer garder un peu d'arrière-plan en plus de son visage dans le cadre. Un peu dommage pour une caméra qui vise en partie les youtubeurs et autres. L'ajout d'une perche vendue séparément est néanmoins possible.Enfin, il est indispensable d'aborder la question de la qualité sonore : l'Osmo Pocket est équipé de deux micro afin d'éliminer au mieux les bruits parasites. Dans l'absolu cela marche plutôt bien, même si nous avons trouvé que la voix paraissait un peu trop isolée du son ambiant.. Nous avons plusieurs fois placé le doigt sur l'une des entrées micro, ce qui a pour effet de créer un rendu désagréable sur la piste audio. Il sera toujours possible d'utiliser un micro externe via l'adaptateur (3,5) disponible en option.L'Osmo Pocket est capable de sortir des images de grande qualité, mais est-il facile à utiliser ? Et bien c'est un grand oui ! D'abord sceptique sur le petit écran tactile d'un pouce, il faut reconnaître qu'à l'utilisation cela fonctionne très bien.L'appareil est équipé de deux boutons, l'un pour la mise en route et le switch rapide entre les modes photo/vidéo, et l'autre pour lancer/stopper l'enregistrement. Il est également possible de passer la caméra en mode selfie avec une double pression d'un des boutons. Le manche de l'tient naturellement dans la main et le revêtement est suffisamment adhérent pour ne pas glisser au moindre relâchement. On regrettera juste le fait qu'il ne soit pas possible de mettre la dragonne fournie directement sur l'appareil, mais seulement sur la coque de rangement...(!)après sa mise en route, la nacelle effectuant une calibration automatique à chaque allumage pour s'aligner avec l'horizon. Le petit écran d'un pouce nous offre un retour en direct des prises de vue. Attention tout de même, l'image sera tronquée si vous choisissez l'affichage en 4/3. Il est néanmoins possible d'opter pour un ratio 16/9, mais il faudra avoir de bons yeux tant l'image sera petite !Au niveau de la navigation, il suffira de faire glisser un doigt depuis l'extérieur de l'écran sur l'un des 4 bords pour faire apparaître des menus très bien pensés. Ceux-ci permettront d'effectuer les réglages les plus courants, ainsi que de lancer les modes de vue plus exotiques, comme lesavec un mouvement). Pour découvrir plus en détails les différents modes de prise de vue, nous vous invitons à visionner notre vidéo ci-dessus.Sachez juste que les fonctionsmarchent à merveille, et permettent de suivre automatiquement un sujet défini par une pression sur l'écran. Même constant en mode selfie, il est possible de se filmer alors que l'Osmo Pocket suit automatiquement notre visage pour le laisser au centre de l'image, le tout de façon fluide et ultra stable. Les modesetimpressionnent à chaque essai, tant il est facile de les réaliser d'une simple pression d'un bouton pour un résultat très professionnel.Pour accéder aux réglages avancés de l'Osmo Pocket, il faudra connecter son smartphone via l'adaptateur correspondant. Celui-ci se glisse dans le port dédié aux accessoires sur la face avant de l'appareil. Une fois connecté, on profite d'un retour vidéo en plein écran à la manière de ce que faisait DxO avec sa DxO One Enfin, un petit mot concernant l'autonomie et la recharge. Nous avons pu filmer en 4K 30 images/sec pendant environ 2 heures, ce qui nous parait tout à fait acceptable sachant qu'il est possible de recharger l'appareil en un peu plus d'une heure.. Il nous parait également important de préciser que la batterie n'est pas amovible.Une fois connecté au smartphone, la nouvelle application de DJI "" s'ouvre instantanément. Il sera possible de piloter la nacelle stabilisée via un joystick virtuel, et de débrider les fonctions avancées de la caméra : framerate, format vidéo, photos RAW, réglages mécaniques de la nacelle, etc. A noter qu'une future mise à jour devrait apporter un profil D-Cinelike à l'Osmo Pocket, afin de permettre une plus grande latitude de retouche pour les adeptes du color grading dans Adobe Premiere, Final Cut ou autres logiciels professionnels.L'applicationest également le seul moyen d'utiliser les, sorte de montages automatiques en musique, construit à partir d'un assemblage de clips. Vous pouvez avoir un aperçu du rendu final à la fin de notre vidéo ci-dessus. L'application permet également d'accéder à une interface de montage simplifiée, permettant entre autres de découper les vidéos, et de les exporter vers la pellicule du smartphone. DJI met aussi en avant son application comme une véritable plateforme sociale, avec un profil dédié pour échanger directement avec les autres utilisateurs d'Osmo Pocket.Pour étoffer son offre, DJI propose une large gamme d'accessoires pour l'Osmo Pocket. On trouvera en vrac : un module d'utilisation sans fil, un boitier étanche, une perche, un adaptateur pour micro externe, une molette de réglages avancés (contrôle de la nacelle plus fin), un boitier qui fait aussi office de batterie externe, et un ensemble de fixations. D'autres accessoires devraient voir le jour dans les prochains mois.En définitive vous l'aurez compris,. C'est un vrai plaisir de pouvoir saisir l'instant présent aussi rapidement, dans une qualité bluffante pour un objet aussi compact. Mais finalement, à qui se destine cet Osmo Pocket ?En premier lieu. Nous pensons principalement aux youtubeurs, vloggers et aux journalistes qui souhaitent saisir des images qualitatives sur des salons ou événements. Mais les voyageurs, les sportifs, et tout simplement les amateurs qui souhaiterons capturer des images de qualité pour leur collections personnelles, ne seront pas en reste.Les quelques défauts de jeunesse de l'Osmo Pocket (placement des micros, FOV réduit en mode selfie) sauront rapidement se faire oublier, et