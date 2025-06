L’étape suivante implique le montage des éléments sur l’assise : maintien et barre du repose-jambes, centrale de contrôle et dossier qui ne prend toutefois place dans l’assise qu’une fois les accoudoirs fixés. À chaque fois, on utilise le jeu de vis déterminé par la notice et la clé Allen fournie. Enfin, on peut placer l’appui-tête et retourner l’ensemble assise/dossier pour le fixer sur le vérin : la chaise est montée, le test à proprement parler peut débuter.