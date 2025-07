Belkin signe ici une pochette de transport ingénieuse, pensée principalement pour les joueurs nomades les plus exigeants. Elle allie protection soignée et batterie externe amovible, et prolonge ainsi efficacement l’autonomie de la Nintendo Switch 2, tout en restant polyvalente. Malgré un prix élevé (et un petit côté un peu rudimentaire), sa conception robuste et fonctionnelle en fait un accessoire à la fois malin et complet, et taillé pour les déplacements intensifs.