Dotée d’un processeur plus performant et d’un écran LCD plus grand, la Nintendo Switch 2 affiche logiquement une consommation énergétique plus élevée. Et l'autonomie en pâtit forcément, malgré l’intégration d’une batterie de 5 220 mAh, supérieure à celle de la Switch OLED (4 310 mAh). Un gain sur le papier donc, mais qui peine à compenser la hausse des besoins énergétiques.

Résultat : de nombreux joueurs expriment leur déception face à une autonomie jugée en retrait, notamment pour une console pensée pour une utilisation hybride. Rappelons au passage que la console dispose d'une option permettant de limiter la recharge à 90%, afin de préserver l'état de la batterie sur le long terme.