Rappelons qu'à son lancement le 5 juin prochain, la Nintendo Switch 2 pourra essentiellement compter sur la présence de Mario Kart World, en attendant Donkey Kong Bananza le mois suivant. Les mises à jour (gratuites et payantes) de jeux Nintendo Switch seront également de la partie au lancement de la Switch 2, notamment en ce qui concerne Breath of the Wild et Tears of the Kingdom.