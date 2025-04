Après des mois de rumeurs et d'attente fébrile, Nintendo a enfin levé le voile sur la Nintendo Switch 2, marquant le début d'une nouvelle ère pour les amateurs de jeux vidéo. Fidèle à son esprit d'innovation, Nintendo propose une console hybride repensée, alliant puissance accrue et nouvelles fonctionnalités, tout en conservant ce qui a fait le succès de la première Switch.

Un bond technologique attendu

La Switch 2 embarque un tout nouveau processeur développé en partenariat avec NVIDIA, promettant des graphismes nettement améliorés, avec un support de la 4K en mode docké. L'écran OLED, légèrement plus grand que celui de la Switch OLED précédente, propose une qualité d’image plus fine, des couleurs éclatantes et une meilleure fluidité grâce à un taux de rafraîchissement plus élevé. Le stockage interne a également été revu à la hausse, passant à 512 Go, pour accompagner des jeux de plus en plus gourmands.

De nouvelles fonctionnalités

Nintendo introduit plusieurs nouveautés majeures. Les Joy-Con ont été repensés pour offrir une meilleure ergonomie et une fiabilité renforcée, répondant aux critiques liées au "Joy-Con drift". Une nouvelle fonctionnalité appelée "SwitchLink" permet désormais de synchroniser plusieurs consoles pour des sessions multijoueurs locales encore plus fluides, sans passer par un réseau Wi-Fi. De plus, la rétrocompatibilité est confirmée, permettant aux joueurs de retrouver instantanément leur bibliothèque de jeux Nintendo Switch première génération.

Un catalogue de lancement solide

Le lancement de la Switch 2 s’accompagne d’une série de titres exclusifs très attendus. Parmi eux, "The Legend of Zelda: Echoes of the Past", un nouvel épisode qui promet de repousser encore plus loin les limites de l'exploration et de la narration, et "Mario Kart X", offrant des circuits inédits et une toute nouvelle dimension compétitive en ligne. Nintendo mise aussi sur des remakes HD de grands classiques pour séduire aussi bien les nouveaux joueurs que les nostalgiques.

Un prix qui fait débat

Proposée à partir de 449 euros, la Switch 2 est sensiblement plus chère que sa grande sœur à son lancement. Si l’augmentation est justifiée par les performances techniques et les nouvelles fonctionnalités, elle suscite malgré tout des débats au sein de la communauté. Les jeux, eux aussi, voient leur prix grimper, certains titres phares atteignant désormais 79 euros.

Une console tournée vers l’avenir

Avec la Switch 2, Nintendo confirme sa capacité à évoluer sans renier son identité. Plus puissante, plus immersive et plus connectée que jamais, la nouvelle console semble prête à séduire aussi bien les joueurs de la première heure que les nouveaux venus. Reste à voir si elle parviendra à répéter l’incroyable succès de la Switch originale, qui s’est écoulée à plus de 130 millions d’exemplaires dans le monde.