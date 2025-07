Amazon, Rakuten, Boulanger et Darty dégainent leurs plus belles offres en ce début de semaine, à la veille du lancement officiel des grandes vacances. L’occasion rêvée de s’équiper à prix réduit avant de partir, ou simplement de profiter de belles promos depuis chez soi. Ce lundi, on retrouve pas moins de 15 deals très intéressants sur du matériel high-tech et électroménager, avec des réductions pouvant grimper jusqu’à -75 %.

Au menu : le dernier iPad Pro M4, la console PS5 en pack avec Call of Duty Black Ops 6, plusieurs smartphones récents, un SSD 2 To Samsung, des AirPods Pro USB-C, un casque Sony WH-1000XM6, mais aussi des robots aspirateurs, un vidéoprojecteur et une TV OLED Ambilight de 2024. Des produits stars, proposés pour la plupart au prix le plus bas du moment.