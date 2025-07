Ces 15 offres couvrent un large éventail de besoins : rafraîchir son intérieur, gagner du temps au quotidien, améliorer son confort numérique ou s’équiper à petit prix pour les semaines à venir. On y trouve notamment des robots aspirateurs, des climatiseurs, mais aussi des PC portables, des routeurs Wi-Fi ou des accessoires gaming, le tout à des tarifs revus à la baisse pour une durée limitée.

Parmi les produits les plus intéressants, le Roborock QV35S s’illustre comme un aspirateur robot puissant et polyvalent. Nous l’avons testé en détail dans notre dossier dédié aux meilleurs robots aspirateurs Roborock, et il coche toutes les cases pour un usage autonome et efficace. Pour les joueurs en quête de bon rapport performance/prix, le PC ERAZER Crawler E30e s’impose comme une valeur sûre à moins de 430 €, testé et approuvé par notre équipe dans notre comparatif des PC portables gamer à petit prix.

Ces promotions sont donc à la fois pertinentes pour profiter pleinement de l’été… et anticiper la rentrée sans exploser son budget.