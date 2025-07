Ces offres tombent à point nommé pour celles et ceux qui n’auraient pas pu profiter des soldes ou qui cherchent encore de quoi s’équiper intelligemment. Qu’il s’agisse de renouveler son smartphone, de gagner du temps avec un aspirateur robot ou d’améliorer son confort à la maison avec un vidéoprojecteur, les réductions actuelles couvrent une large palette de besoins.

Certains produits de cette sélection ont d’ailleurs été testés par la rédaction Clubic. C’est le cas du Google Pixel 9 Pro que notre journaliste a particulièrement apprécié pour ses performances en photo et son écran maîtrisé : à retrouver dans notre test complet juste ici. Un bon plan d’autant plus intéressant qu’il s’agit de modèles récents et bien notés.