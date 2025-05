Les évolutions ne s’arrêtent pas là, et nous avons droit à un arceau légèrement plus large et plus rembourré que celui du WH-1000Xm5. Le constat est le même pour les coussinets circum-auriculaires (entourant l’oreille), un peu plus épais et toujours détachables. Pour le reste, nous avons affaire à des petits détails placés çà et là : bouton on/off se différenciant davantage du bouton ANC ; revêtement des coques moins sensibles aux traces de doigts ; coques un peu différentes (dos plus arrondi, pas de discontinuité entre l’avant et l’arrière de la coque). Fort heureusement, le Sony WH-1000Xm6 reste l'un des casques les plus légers de sa catégorie : environ 253 g.