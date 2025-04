Enfin, on ne s'en souvient pas forcément, mais la première Nintendo Switch avait bénéficié d'un line-up on ne peut plus restreint en mars 2017. En effet, si Zelda: Breath of the Wild constituait à lui tout seule une raison suffisante de craquer pour la nouvelle console de Nintendo, le jeu était également lancé sur Wii U. La seule véritable exclusivité « made in Nintendo » était alors un certain…. « 1, 2 Switch ».

Avec sa nouvelle Nintendo Switch 2, le groupe nippon va évidemment naviguer en terrain connu, puisque la console à venir est rétrocompatible avec l'immense majorité des cartouches déjà en circulation. En d'autres termes, il sera possible de lancer ce même Breath of the Wild, mais aussi tous les autres jeux de la génération Switch sur cette seconde mouture.