En ce qui concerne la mise à jour des jeux Nintendo, on sait déjà que Breath of the Wild, comme Tears of the Kindom, proposeront une « mise à niveau Nintendo Switch 2 Edition » pour 9,99€. Selon toute vraisemblance, de nombreux éditeurs devraient suivre la voie tracée par le géant nippon, en proposant eux aussi des mises à jour payantes pour les titres déjà disponibles sur la première génération de Switch.

Pour les mises à jour plus conséquentes, notamment Kirby et le Monde Oublié ou encore Super Mario Party Jamboree, Nintendo a d'ores et déjà fixé un prix de 19,99€ pour cette même mise à niveau.