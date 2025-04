Depuis ce 29 avril, les possesseurs de Switch peuvent télécharger une mise à jour un peu particulière. Officiellement, elle améliore le confort d’utilisation. En pratique, elle prépare surtout le terrain pour le passage à la prochaine génération. La Switch 2 doit sortir le 5 juin. Nintendo anticipe en activant dès maintenant certaines nouveautés sur les modèles existants. L’idée est de rendre la transition plus fluide, sans bouleverser les habitudes.

Cette version 20.0.0 introduit un nouveau système de transfert local ou via le cloud. Elle intègre aussi deux icônes dans le menu principal : GameShare et les cartes de jeu virtuelles, qui n'auront donc plus cet affreux goût amer. Ces options seront pleinement actives avec la Switch 2, mais leur présence permet déjà aux utilisateurs de s’y familiariser. Nintendo insiste : certaines fonctions resteront inaccessibles tant que la nouvelle console n’est pas utilisée.