10 millions de « Nintendo Switch 2 » dès la première année ? Ce cabinet d'analyse le pense

Dans un petit peu plus d'un mois, la Nintendo Switch et son concept hybride célèbreront leurs sept ans sur le marché. Dotée d'une longévité commerciale à toute épreuve, la console s'est déjà écoulée à plus de 132 millions d'exemplaires dans le monde, la plaçant au troisième rang des machines gaming les plus vendues de tous les temps.



Seulement voilà, le temps passe, et la Switch a de plus en plus de mal à justifier son retard technologique. Voilà maintenant de nombreux mois que les fuites, les analyses et les rumeurs évoquent très régulièrement la prochaine console, avec des informations de plus en plus précises.