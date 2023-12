Après les modèles Lite et OLED, Nintendo pourrait commercialiser une version Mini (ou Pocket) de sa Switch

Fort de son succès, il ne fait presque aucun doute que la Nintendo Switch continuera de cohabiter avec celle qui lui succèdera pendant encore quelques années. Pour information, le futur opus de la série Professeur Layton est d'ailleurs attendu pour l'année 2025. Afin d'éviter une trop grande déperdition des ventes de sa console, le constructeur pourrait donc commercialiser une Switch Mini ou Pocket, à en croire les récentes trouvailles de Nash Weedle sur X.com.

Dans l'un des brevets découverts par le leaker, nous apprenons que les boutons R,L, ZR, ZL, Home et Capture ont été repositionnés afin de rendre l'appareil plus compact. Les gâchettes R/ZR et L/ZL seraient alors placées côte à côte et non plus l'une derrière l'autre.

De plus, cette Nintendo Switch Mini/Pocket intégrerait des aimants dans le but de pouvoir y fixer un étui de protection, appuyant l'idée que celle-ci puisse pleinement être destinée à un public nomade.