Ce n'est pas une, mais deux Switch 2 qui sortiraient en 2024

Au début du mois dernier, les rumeurs se concrétisaient enfin autour de la prochaine console de Big N. Celle que l'on appelle communément la Nintendo Switch 2 a en effet été présentée en secret à des développeurs. Ces derniers ont alors pu découvrir les spécificités hardware de la future console, ses fonctionnalités ainsi que ses premiers jeux, dont une version boostée de The Legend of Zelda: Breath of the Wild. De récents échos, en provenance de sources fiables, laissent par ailleurs imaginer que la Nintendo Switch 2 serait presque aussi puissante qu'une PS5 et une Xbox Series X. Par conséquent, la nouvelle machine serait capable de supporter des technologies modernes telles que le ray tracing ou encore le DLSS.