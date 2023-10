Même avec la Switch 2, Nintendo prévoit encore des jeux Switch jusqu'en 2025

Il faut dire que la firme a tout intérêt à prendre soin de sa console, puisqu'elle s'est écoulée, selon ses résultats financiers, à plus de 129 millions d'exemplaires. Le dernier opus de Zelda, lui, s'est vendu à 18 et quelques millions d'exemplaires. Sans compter que bon nombre de titres très attendus devraient sortir dans les prochains mois avec, en vrac, un nouveau SuperMario Bros., des DLC pour Pokémon et un nouveau Détective Pikachu.