Nintendo veut étirer le cycle de vie de la Switch pendant très longtemps

Le fun plutôt que la puissance

Dans un second temps, Ko Shiota, Directeur exécutif chez Nintendo, a ajouté que les consoles de l’entreprise se concentrent sur l’aspect ludique des jeux, plus que sur la puissance brute et la technique. De plus, l’aspect hybride de la Nintendo Switch offre selon lui aux joueurs plus d’opportunités de jouer au quotidien.

« De nouvelles façons d’intégrer le jeu vidéo dans la vie de nos clients ont été découvertes grâce à la Nintendo Switch, se félicite Ko Shiota. Nous en sommes témoins tout le temps sur les réseaux sociaux, avec nos clients qui partagent des vidéos de leur famille et enfants qui jouent ensemble. Cela nous a fait réaliser la valeur de nos consoles de jeux ». Une illumination, que Nintendo promet de garder en tête lorsqu’il sera question de développer de nouvelles consoles à l’avenir.

De quoi relancer le moulin à rumeurs concernant une éventuelle Switch Pro ? Pas si sûr. Nintendo a pu s’exprimer sur le sujet, ne laissant guère de place au doute : non, aucune nouvelle Nintendo Switch n’est prévue cette année.