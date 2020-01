Arrêtez d'attendre une nouvelle Switch, Nintendo dit qu'il n'y en aura pas cette année

© Gabriel Manceau pour Clubic

La Switch telle qu'on la connaît a encore de beaux jours devant elle

Les ventes de Switch encore (très) satisfaisantes

La Switch Pro , ce n'est pas pour tout de suite. La publication des résultats trimestriels des grands groupes est souvent l'occasion dans savoir un peu plus sur leurs projets. Et justement, au sujet d'une éventuelle Nintendo Switch Pro, le patron de Nintendo se montre on ne peut plus clair : ce ne sera pas pour 2020. À la place, l'intéressé préfère évoquer le lancement d'une Switch aux couleurs d'Animal Crossing, tout en ajoutant que la console n'en est qu'au milieu de sa période d'exploitation.», a notamment expliqué Furukawa, dont les propos nous sont relayés par The Verge. «».Ces déclarations sont cohérentes au regard du planning de Nintendo, qui lançait il y a quelques mois seulement sa Nintendo Switch Lite , qui aura eu pour effet de compenser le début de déclin des ventes du modèle original. Lancer une toute nouvelle Switch, plus performante, n'interviendra pas avant 2021, et ce dans le meilleur des cas. Le temps pour Nintendo de continuer sereinement à capitaliser sur son offre existante.Selon The Verge, le groupe aurait par ailleurs du mal à lancer un nouveau modèle dans l'immédiat. Et pour cause, NVIDIA (qui fournit les puces animant les actuelles Switch et Switch Lite) ne propose plus de produits à destination des tablettes ou d'autres appareils mobiles. Trouver un nouveau fournisseur pour les puces des Switch de nouvelle génération prendra selon toute vraisemblance un peu de temps.Comme l'a pointé Shuntaro Furukawa durant son intervention, les ventes de Switch sont par ailleurs au beau fixe. Nous l'indiquions plus haut, le déclin des ventes du modèle original a été largement compensé par celles de la Switch Lite. Nintendo dévoile ainsi des ventes totales en hausse entre 2018 et 2019.Côté chiffres, l'intéressé se félicite d'avoir distribué 52,49 millions de machines sur l'ensemble de l'année 2019, tandis que plus de 48 millions d'unités aurait été achetées par le client final.