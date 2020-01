La Nintendo Switch continue de cartonner avec ses 52 millions d'unités vendues

Les exclusivités Switch se portent très bien !

En effet, si nous en croyons les derniers chiffres communiqués par le constructeur japonais, la console n'a jamais été aussi populaire.Entrons directement dans le vif du sujet en annonçant que la Nintendo Switch s'est vendue à 52,48 millions d'exemplaires à travers le monde. Durant les neuf derniers mois de l'année fiscale actuellement en cours (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020), la machine s'est écoulée à 17,74 millions d'unités dont 10,8 millions au cours du quatrième trimestre 2019. Comme nous l'avions annoncé début janvier , la Switch a dépassé les ventes de la Super Nintendo, mais reste derrière la NES (61,91 millions) et la Wii (101,63 millions).Les jeux ont logiquement bénéficié de ce succès resplendissant. Durant l'année fiscale qui s'achèvera fin mars, 123,13 millions de jeux ont déjà été écoulés. Le plus gros carton étant celui deavec ses 16,06 millions de copies vendues. Nous pouvons également citer les performances de(5,37 millions),(5 millions),(4,19 millions) ou encore de(2,58 millions).À présent, Nintendo espère vendre 140 millions de jeux Switch avant le 31 mars. L'objectif initial était fixé à 125 millions. Enfin, d'avril à décembre 2019, la firme a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros pour un bénéfice opérationnel atteignant 2,1 milliards d'euros et un bénéfice net de 1,6 milliard d'euros. Si les jeux mobiles ont rapporté 1 milliard de dollars à la marque depuis 2016, la Switch représente à elle seule 95 % des recettes de l'entreprise sur l'année fiscale 2019-2020.La tendance devrait se poursuivre puisque l'année fiscale de la marque nippone s'achèvera par la sortie très attendue d', le 20 mars 2020. Les ventes de jeux comme de consoles devraient logiquement exploser encore une fois.