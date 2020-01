Nintendo : les jeux mobiles ont rapporté 1 milliard de dollars (et ce n'est pas grâce à Mario)

© Allmy / Shutterstock.com

Le milliard de dollars pour la division mobile de Nintendo !

Fire Emblem Heroes, le modèle économique parfait ?

Source : The Verge

Selon, la division mobile de Nintendo aurait en effet dépassé le milliard de dollars de bénéfices !Lancé en toute fin d'année 2016 sur iOS (puis en début d'année 2017 sur Android), Super Mario Run signait les débuts de Nintendo sur mobile . Depuis, Nintendo a lancé cinq nouveaux titres... En prenant le soin de ne pas réitérer l'erreur commise avecEn effet, si le premier titre a été proposé à prix unique, les autres jeux de la firme ont été lancés sous forme de «», avec différentes options d'achats in-app et autres abonnements. Une stratégie nettement plus rentable et le grand gagnant n'est pas forcément celui auquel on pense...aurait rapporté environ 76 millions de dollars à Nintendo, ce qui est (beaucoup) mieux que Dr.Mario World qui, avec seulement 4,8 millions, représente un peu «».Toutefois,fait moins bien que le récent Mario Kart Tour , qui cumule plus de 86 millions de dollars déjà. Celui-ci est également en-dessous de, avec 123 millions de dollars, lequel est dépassé paret ses 131 millions de dollars.Mais, celui qui a littéralement fait exploser la tirelire de Nintendo, c'est Fire Emblem Heroes . En effet, le RPG emblématique de Nintendo revisité à la sauce mobile a permis au groupe nippon d'engranger pas moins de 656 millions de dollars !Ainsi, plus de 61 % des revenus totaux de Nintendo, concernant la division mobile, sont à mettre au crédit de, correspondant, en moyenne à 41 dollars par joueur du titre.Une performance d'autant plus impressionnante quand on sait quene représenterait que 4 % des 452 millions de téléchargements de jeux Nintendo...