Dr.Mario World arrive le 10 juillet sur iOS et Android

Dr.Mario World à temps pour les vacances d'été !

Alors que l'on attend fermement l'arrivée de Mario Kart Tour va lancer un autre titre mobile sur iOS et Android ce 10 juillet :Il s'agira bien sûr d'unedu célèbrelancé au début des années 1990, avec plusieurs centaines de stages à traverser. On pourra également demander ou envoyer des cœurs à ses amis, mais aussi profiter d'ou encore dePour la petite histoire, rappelons que cene sera pas disponible en Belgique, tout comme le futur, «». De leur côté, les jeux Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes seront retirés des stores fin août.