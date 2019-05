Nintendo : Animal Crossing Pocket Camp et Fire Emblem Heroes bientôt interdits en Belgique

La Belgique ne veut plus des free-to-play Nintendo

Source : The Verge

Cela fait quelques longs mois déjà que les loot boxes sont dans le viseur des autorités belges et le géantse voit donc contraint de retirer deux jeux de son catalogue mobile.Depuis le lancement d'un certain Star Wars Battlefront II , lessont vues d'un très mauvais œil de la part des joueurs, d'une part, mais aussi de la part des autorités. C'est le cas en Belgique et de nombreux éditeurs ont été contraints de supprimer les loot boxes sur le territoire, comme Blizzard, Valve, Konami ou encore Electronic Arts Du côté de chez Nintendo, on déclare : «». À noter que ceux qui disposent de tickets verts et d'orbes peuvent utiliser ces derniers avant la fin du service.Rappelons qu'en fin d'année dernière, c'estqui avait retiré une flopée de jeux mobiles Kingdom Hearts et Final Fantasy pour ces mêmes raisons économiques.Évidemment, Nintendo précise que ses futurs titres utilisant des méthodes de monétisation similaires. Cela signifie que les joueurs belges devront donc se passer de Mario Kart Tour , qui sera lancé cet été, tout comme le futur Dr Mario World, qui fonctionneront sur un système de monétisation similaire...Rappelons que Super Mario Run , le premier (vrai) jeu mobile proposé par Nintendo, repose sur un modèle économique différent.