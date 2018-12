Loot boxes : EA souhaite les maintenir sur FIFA, la Belgique ouvre une enquête

Les loot boxes, un business model juteux

EA refuse de se plier à la législation belge

La querelle desentre la Belgique eta pris une toute autre dimension en ce début de mois de septembre 2018. Mais permettons-nous de jeter un œil sur le passé des deux intéressés pour mieux comprendre les tenants et les aboutissants de cette affaire. Tout commença en novembre 2017 lorsque la Commission belge des jeux de hasard s'est penchée sur la question suivante : lesproposant un système de « boîte à butin » peuvent-ils être considérés comme un jeu de hasard ?Explication : une « boîte à butin », ou, s'échange contre une somme d'argent souvent modique. C'est ce que l'on appelle un micropaiement. En payant le montant demandé, un joueur reçoit de manière aléatoire divers objets ou autre améliorations capables de booster ses performances lors d'une partie en ligne. A savoir maintenant si ces microtransactions, puisque aléatoires, s'apparentent à un jeu de hasard.La Commission belge n'a pas mis longtemps à trancher, en répondant par la positive par la voie d'une simple note explicative . Sans que la législation n'intervienne pour autant sur ce juteuxde plus en plus appliqué par les éditeurs de jeux vidéo. Sauf qu'en novembre 2017 toujours, et face à la grogne des joueurs, EA supprime temporairement les « caisses à butin » de son jeu phare Star Wars Battlefront II Les choses se sont alors accélérées en avril 2018, lorsque la Commission des jeux de hasard du royaume, après après avoir étudié les cas Overwatch, Counter-Strike : Global Offensive, FIFA 18 et Star Wars Battlefront II, reconnaît les loot boxes comme un jeu de hasard - et donc interdit aux mineurs. Rapidement, Blizzard et Valve se plient à la législation en retirant les micropaiements de leurs titres pour les joueurs belges.Electronic Arts, quant à lui, n'en fait qu'à sa tête, et refuse d'appliquer la décision prise par l'instance administrative. Le studio fait ainsi savoir qu'il conservera sonsur ses licences FIFA 18 et FIFA 19, attendu le 28 septembre prochain. Mais la Belgique ne l'entend pas de cette oreille et vient ainsi d'ouvrir une enquête à l'encontre d'EA en vertu de son verdict législatif prononcé quelques mois plus tôt. La bataille judiciaire ne fait donc que commencer : à savoir maintenant qui sortira vainqueur de ce bras de fer.