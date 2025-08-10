Impressionnés par le coup d'essai – véritable coup de maître – de la société be quiet! en matière de claviers silencieux à destination des jouers, nous avons interrogé Bram Rongen, responsable périphériques chez l'Allemande.
Les Dark Mount et Light Mount sont sortis en mai dernier. Ces premiers claviers d'une des spécialistes du refroidissement sur PC ont été l'objet d'un test dans nos colonnes et c'est peu de dire que nous avons apprécié le silence de produits conçus avec sérieux. En quelques questions adressées à Bram Rongen, head of peripheral BU comme on dit chez be quiet! qui a accepté de nous répondre.
Clubic : Bonjour et merci d'accepter de répondre à nos questions. Nous aurions tout d'abord aimer avoir un premier « retour marché » suite au lancement des claviers. Quelle est la perception des produits par les utilisateurs ?
Bram Rongen : L'une de nos principales priorités a été de fournir une expérience de dactylographie vraiment silencieuse et il est clair que les utilisateurs et les examinateurs l'ont reconnue et appréciée. Il s'agit de notre première entrée dans le segment des claviers et nous sommes donc ravis que ces produits non seulement répondent aux attentes, mais incarnent aussi l'ADN de be quiet! de manière rafraîchissante et excitante.
Clubic : Peut-être ces données sont-elles confidientielles, mais pourriez-vous nous donner quelques précisions sur les ventes de ces modèles et, an particulier, de la répartition entre Dark Mount et Light Mount ?
B.R. : Les deux modèles fonctionnent très bien et les résultats sont conformes à nos attentes. Le Light Mount a connu un intérêt constant, comme prévu. Le Dakr Mount, de son côté, a rencontré une demande plus forte que prévu. Ceci nous a amené à légèrement ajuster notre production et notre logistique pour suivre. Il est encourageant d'avoir un retour aussi positif pour nos premiers pas dans cette catégorie de produits.
Clubic : Que répondez-vous à ceux qui disent que ne faites que copier Mountain et ses modèles Everest ? Des informations spécifiques et techniques qui pourraient expliquer et illustrer la valeur ajoutée be quiet! dans le développement de vos claviers ?
B.R. : J'inviterais quiconque à taper sur l'Everest Max et, côte à côte, de taper sur le Dark Mount. Alors, ils sentiront, mais surtout, ils entendrons la différence. Bien sûr l'ADN Moutain est en moi, dans l'équipe et au sein de nos produits, mais nous avons repris tout cela pour l'améliorer.
Clubic : À propos du positionnement du Light Mount, pourquoi ne pas avoir essayé d'en réduire un peu les fonctionnalités ou les finitions pour aboutir à quelque chose d'encore un peu plus abordable ?
B.R. : Avec les Dark et Light Mount, nous avions un objectif clair : mettre au point des claviers qui se démarquent vraiment dans leur catégorie respective. Nous nous sommes focalisés sur la conception de produits de qualité supérieure et de fonctionnalités qui répondre aux attentes du public « enthousiaste » ainsi que des joueurs compétitifs. Plutôt que de faire des compromis, nous avons cherché à obtenir des produits références de ce que be quiet! peut faire dans l'univers des périphériques. Nous gardons toujours un œil sur les besoins du marché, mais la qualité de nos produits reste notre priorité absolue.
Clubic : Pourquoi n'avez-vous pas proposé de version sans fil ? Pourquoi pas de prise de l'USB pass-through ?
B.R. : Pour ces modèles, nous avons choisi une configuration filaire pour assurer une fiabilité maximale, un décalage d'entrée (input lag) nul et une alimentation aussi cohérente que possible. Les connexions câblées restent le choix privilégié de nombreux amateurs et joueurs compétitifs qui placent les performances et la stabilité au top de leurs priorités.
Quant à l'USB pass-through, nous y avons longuement réfléchis. Cependant, la mise en œuvre d'une telle solution aurait nécessité une double connexion USB au PC ce qui limite d'autant la flexibilité du câble. Cela se traduit souvent par un câble plus volumineux que l'on ne peut détacher. Nous avons plutôt opté pour une solution USB-C propre et détachable qui autorise une configuraiton élégante et conviviale, tout en garantissant une puissance suffisante pour toutes les fonctionnalités embarquées.
Clubic : Envisagez-vous de proposer une version compacte du modèle Light Mount ? Peut-être du 75 % ? Voire du 65 % ou du 60% ?
B.R. : Nous avons reçu beaucoup de commentaires très intéressants à propos de formats plus petits et nous en prenons évidemment bonne note. Bien que nous ne puissions rien confirmer à ce stade, il est clair que les dispositions compactes plairaient à de nombreux utilisateurs.
Cela dit, le Dark Mount propose déjà une solution flexible : il peut être converti en format TKL en seulement quelques secondes, à la volée, grâce à sa conception modulaire. C'est un excellent exemple de la façon dont nous pensons la polyvalence de nos produits, dès leur conception.
Clubic : Un clavier DIY [NDLR : Do It Yourself, à monter soi-même] comme les produits de Corsair ou Razer est-il prévu ?
B.R. : Pas pour le moment. Notre objectif a été de fournir une expérience complète et de haute qualité directement exploitable au sortir de la boîte. Avec la prise en charge du remplacement à chaud des contacteurs, les utilisateurs ont déjà une première touche de personnalisation, mais nous avons soigneusement réglé tous les autres détails pour créer un clavier parfaitement équilibré et silencieux - afin d'être raccord avec la philosophie be quiet!.
Clubic : Tout juste arrivée sur le marché des claviers en particulier et des périphériques en général, be quiet! a-t-elle des ambitions plus larges ?
B.R. : Nous voulons apporter l'expérience be quiet! aux usagers qui se soucient de la précision, du silence et de ce que nous appelons le « design intelligent ». Il s'agit de créer des produits qui donnent de bonnes sensations, sont magnifiquement construits et clairement conçus pour les personnes qui savent ce qu'elles veulent. Nous sommes ici pour ajouter une valeur réelle, pas du bruit.
Clubic : Enfin, pour conclure, une petite question plus « personnelle » suite au test du Dark Mount : pourquoi le logiciel ne peut-il pas afficher des animations GIF sur le clavier ?
B.R. : Nous avons conçu le Dark Mount afin qu'il soit en mesure de fonctionner seul, sans aucun logiciel en arrière-plan. Cela que signifie que tout, de l'éclairage à l'affichage du contenu sur les touches, est directement géré par le matériel. Le streaming de contenu animé comme les GIF nécessite généralement un support logiciel constant, ce que nous avons volontairement évité afin de conserver un fonctionnement fiable et rapide pour le Dark Mount.