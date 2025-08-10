B.R. : Pour ces modèles, nous avons choisi une configuration filaire pour assurer une fiabilité maximale, un décalage d'entrée (input lag) nul et une alimentation aussi cohérente que possible. Les connexions câblées restent le choix privilégié de nombreux amateurs et joueurs compétitifs qui placent les performances et la stabilité au top de leurs priorités.

Quant à l'USB pass-through, nous y avons longuement réfléchis. Cependant, la mise en œuvre d'une telle solution aurait nécessité une double connexion USB au PC ce qui limite d'autant la flexibilité du câble. Cela se traduit souvent par un câble plus volumineux que l'on ne peut détacher. Nous avons plutôt opté pour une solution USB-C propre et détachable qui autorise une configuraiton élégante et conviviale, tout en garantissant une puissance suffisante pour toutes les fonctionnalités embarquées.