Il y a quelques semaines de cela, nous testions les Dark Mount et Light Mount, deux périphériques qui n'avaient rien à voir avec les habitudes de leur fabricant, la marque allemand be quiet!

Plus habituée des ventirads et autres kits de watercooling, be quiet! faisait une bien jolie incursion dans le monde des claviers gaming. Une incursion qui, nous l'espérons, ne sera pas sans lendemain. En attendant d'en apprendre de belles sur les intentions de la firme d'outre-Rhin en matière de périphériques, voici que de nouveaux kits de watercooling – des AiO, car ils sont livrés « tout compris » avec un minimum de montage, comme on dit dans le milieu – lesquels arrivent peut-être un peu tard pour l'été 2025… encore que.

Ces nouveaux modèles font évoluer des gammes bien connues puisqu'il s'agit des Pure Loop 3 FX et Pure Loop 3 qui, pour reprendre les mots du communiqué de presse « incarnent la performance et la précision, le tout avec un design élégant et un fonctionnement quasi silencieux ».