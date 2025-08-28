« Un fonctionnement pratiquement inaudible », on ne mâche pas ses mots chez be quiet! quand il s'agit de vanter les prouesses des nouveaux kits AiO Pure Loop 3 LX et Pure Loop 3.
Au total, ce ne sont pas moins de cinq nouveaux kits de refroidissement liquide qui viennent d'être lancés par l'un des spécialistes du genre. Après avoir abordé avec un bel esprit le marché du clavier gamer, be quiet! revient donc à ses premières amours, les solutions de refroidissement.
Retour aux kits AiO performants sans être ruineux
Il y a quelques semaines de cela, nous testions les Dark Mount et Light Mount, deux périphériques qui n'avaient rien à voir avec les habitudes de leur fabricant, la marque allemand be quiet!
Plus habituée des ventirads et autres kits de watercooling, be quiet! faisait une bien jolie incursion dans le monde des claviers gaming. Une incursion qui, nous l'espérons, ne sera pas sans lendemain. En attendant d'en apprendre de belles sur les intentions de la firme d'outre-Rhin en matière de périphériques, voici que de nouveaux kits de watercooling – des AiO, car ils sont livrés « tout compris » avec un minimum de montage, comme on dit dans le milieu – lesquels arrivent peut-être un peu tard pour l'été 2025… encore que.
Ces nouveaux modèles font évoluer des gammes bien connues puisqu'il s'agit des Pure Loop 3 FX et Pure Loop 3 qui, pour reprendre les mots du communiqué de presse « incarnent la performance et la précision, le tout avec un design élégant et un fonctionnement quasi silencieux ».
Les Pure Loop 3 LX et leurs nombreuses LEDs
Nous l'avons dit en préambule, il est au total question de cinq nouveaux produits et nous n'avons pourtant citer que deux références. La raison est aussi simple que logique : be quiet! propose diverses variantes des deux modèles.
Le Pure Loop 3 LX est le modèle le plus évolué. Il se distingue par son éclairage ARGB que be quiet! agrémente de « 10 caches lumineux interchangeables, permettant aux utilisateurs de personnaliser l'apparence de leur système avec précision et facilité ». La marque permet ainsi de créer « des effets visuels uniques sans le besoin de recourir à un logiciel ». Plutôt bien vu… pour qui aime les éclairages, c'est une évidence.
Deux variantes du Pure Loop 3 LX sont proposés selon que l'on opte pour un radiateur de 240 ou de 360 millimètres. Dans les deux cas cependant, on part sur un système avec des ventilateurs (deux ou trois donc) Light Wings LX 120 mm PWM high-speed. Chacun d'entre eux est doté de 16 LEDs et de neuf pales.
Be quiet! vante leur extrême discrétion qui est liée à « une technologie de moteur en boucle fermée, qui maintient un débit constant quelle que soit la résistance à l’air ». Ils sont logiquement accompagnés d'une puissance pompe PWM « triphasée à 6 pôles » laquelle « garantit un fonctionnement silencieux et sans vibrations, tant à charge élevée qu'à faible charge ».
Simplicité/efficacité des Pure Loop 3
Comme le dit be quiet! dans son communiqué, « pour ceux qui privilégient l'efficacité et la discrétion » a été pensé le Pure Loop 3, une sorte de petit frère tout aussi performant du Pure Loop 3 LX.
Un petit frère qui existe en trois versions selon que l'on opte pour un radiateur de 240, 280 ou 320 mm et qui, pour l'occasion, change de ventilation. Les Light Wings et leurs nombreuses LEDs ne sont plus de la partie, ils cèdent la place aux Pure Wings 3 PWM high-speed. Plus sobres, ces derniers préservent aussi la bonne organisation du boîtier grâce à leur connexion est en série : il n'est plus question d'avoir un câble par ventilateur. L'installation est aussi plus simple.
Be quiet! évoque « un flux d’air et une pression statique élevés », mais insistent encore davantage sur leur « niveau sonore maximal de seulement 36,8 dB(A) » qui doit permettre un fonctionnement aussi discert que possible. La marque met aussi en avant l'utilisation de tuyaux flexibles, la présence d'un port pour assurer la recharge en liquide et le fonctionnement à long terme de sa solution.
Enfin, alors que la sortie des cinq modèles différents est calée au 9 septembre prochain, be quiet! fait le point sur sa tarification.
- Pure Loop 3 LX 360mm (3x Light Wings LX 120 mm + ARGB) : 119,90 €
- Pure Loop 3 LX 240mm (2x Light Wings LX 120 mm + ARGB) : 99,90 €
- Pure Loop 3 360mm (3x Pure Wings 3 120mm) : 104,90 €
- Pure Loop 3 280mm (2x Pure Wings 3 140mm) : 99,90 €
- Pure Loop 3 240mm (2x Pure Wings 3 120 mm) : 84,90 €
Source : be quiet!