La personnalisation de l’éclairage n’est pas en reste, avec un diffuseur aRGB en arc de cercle sous chaque switch, des touches en PBT à double injection, et un éclairage d’ambiance renforcé par des bandes LED latérales sur le Light Mount et une plaque en aluminium brossé du plus bel effet.



Pour accompagner cette nouvelle gamme, Be Quiet! inaugure également son propre écosystème logiciel avec le lancement de IO Center, une application Windows permettant de configurer l’éclairage, les macros et les affectations de touches. Une version web, compatible avec les principaux navigateurs (Chromium) sous Windows, macOS et Linux, permet d’accéder aux mêmes fonctions sans installer le moindre logiciel.