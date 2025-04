À cela s’ajoute un plateau FR4, apportant un bon équilibre entre souplesse et rigidité, pour une frappe plus agréable et des switchs NX Snow V2 lubrifiés en usine, conçus pour offrir une expérience plus fluide et feutrée. ASUS prévoit aussi des switchs NX Storm pour ceux qui préfèrent un retour clicky plus marqué. Et comme il s'agit de touches hot-swappable, il est toujours possible d’installer ses propres commutateurs.