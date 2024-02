Le ASUS ROG Strix Scope II RX rejoint notre comparatif des meilleurs claviers gamer !

Il y a deux autres modèles en particulier auxquels nous pouvons comparer le clavier gamer d'ASUS : le GG Ironclad v3 et le ROCCAT Vulcan II Mini Air. Les écarts de prix sont minimes entre les modèles, d'une dizaine à une quinzaine d'euros.

Le modèle de Vulcan est comparable en termes de confort, de design et de finitions. Son design atypique a de quoi vous séduire. Il se révèle aussi plus intéressant que le clavier d'ASUS en ce qui concerne le RGB et la personnalisation, notamment grâce à un logiciel à la fois simple et complet.

Le GG Ironclad v3 demeure au-dessus de ses concurrents. La qualité de construction est supérieure, surtout du fait des capuchons en PBT. L'ergonomie est au rendez-vous et vous disposez de plusieurs options de personnalisation, par exemple pour le type de switch. Le design est typique des claviers bureautiques d'antan ; une esthétique clivante, qui peut vous amener à préférer le ASUS ROG Strix Scope II RX.