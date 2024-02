L'ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB rejoint notre comparatif des meilleurs watercooling !

Si nous intégrons l'ASUS ROG Ryuo III 360 ARGB à notre comparatif des meilleurs watercooling, c'est d'abord du fait de ses excellentes performances de refroidissement. Le watercooling d'ASUS est capable de maintenir des températures basses même avec les processeurs les plus puissants, comme l'Intel Core i9-14900K, même à pleine charge.



Le kit est doté d'une pompe Asetek de 8e génération, qui est l'une des pompes les plus performantes et les plus fiables du marché. Elle assure un débit d'eau élevé et un fonctionnement silencieux.



Les ventilateurs ROG 120mm inclus avec le kit sont également très performants. Ils utilisent la technologie Axial-tech pour un flux d'air optimisé et un fonctionnement silencieux.

En outre, ce kit de watercooling AIO est très bien conçu et ses finitions sont soignées. Le bloc pompe est en aluminium brossé avec un logo ROG éclairé. Les ventilateurs ont également un éclairage RGB adressable qui peut être synchronisé avec le reste de votre système