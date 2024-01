Le Corsair A115 fait son entrée dans notre comparatif des meilleurs ventirads !

Une première comparaison s'impose entre l'A115 de Corsair et le Noctua NH-D15, véritable référence du ventirad. En termes de prix, les deux modèles sont très proches, avec seulement 5 euros de différence en faveur de la machine de Corsair. Ils déploient des performances élevées l'un comme l'autre, tant pour la régulation de la température que le bruit. L'A115 de Corsair a l'avantage d'être monté plus facilement, mais contrairement au modèle de Noctua, il n'embarque pas l'outillage nécessaire, comme le tournevis long. Et côté garantie ? Noctua fait légèrement mieux, à 6 ans contre 5 ans pour Corsair.

On peut aussi comparer l'A115 avec le Dark Rock Pro 5 de be quiet!. Ce dernier ventirad a l'avantage d'être à la fois simple et rapide à monter (pas plus de 5 minutes). Il demeure toutefois en deçà de son concurrent en ce qui concerne les performances.

Vous l'aurez compris : notre coeur balance surtout entre le NH-D15 de Noctua et l'A115 de Corsair.