Corsair annonce un superbe boîtier au format mini-ITX

Un processeur qui devra toutefois prendre place sur une carte mère mini-ITX, format indispensable pour aboutir à une si faible occupation du bureau. Le 2000D peut, au total, accueillir jusqu'à 6 ventilateurs 120 mm et ses parois sont « maillées » de tous les côtés pour en maximiser le flux d'air. Attention, le bloc d'alimentation sera forcément un SFX ou SFX-L.

Notons pour terminer que la façade intègre 1 port USB-C 3.2 Gen 2, 2 ports USB-A 3.0 ainsi qu'un connecteur audio combiné jack 3,5 mm. Deux coloris sont disponibles (blanc et noir), alors que le prix est fixé à 124,9 et 169,9 euros respectivement pour le 2000D et le 2000D RGB.