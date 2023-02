Le second chipet sur une carte fille : l'étonnante solution d'ASUS avec sa X670 mini-ITX

On remarque tout de même la présence d'un slot « gigogne », lequel permet de connecter un SSD NVMe au format M.2. L'ensemble est pris dans une espèce de gangue composée de trois plaques de dissipation thermique qui englobe également un second M.2 connecté, lui, à la carte mère. ASUS peut ainsi proposer un SSD PCIe Gen 4 et un second en Gen 5.

Uniko Hardware doit publier prochainement son test complet de la carte mère ROG Strix X670-I d'ASUS et nous verrons si nos confrères en auront profité pour essayer de démarrer la bête sans cette carte fille. Perdrait-elle alors les spécificités X670 pour se comporter en B650 ?