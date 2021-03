L'Asus ROG Strix Z590-E est arrivée à la rédac : prélude aux tests de CPU Rocket Lake-S

Le Z590 prend en charge un maximum de 24 lignes PCI Express 3.0 et gère un grand nombre de connecteurs : jusqu'à trois USB 3.2 Gen 2x2, jusqu'à dix USB 3.2 Gen 2x1, jusqu'à dix USB 3.2 Gen 1x1 et jusqu'à quatorze USB 2.0. Un maximum de six ports SATA 6 Gb/s est évidemment de la partie avec prise en charge RAID (0/1/5/10).