Asus présente trois nouvelles cartes mères : Strix-E, ProArt Creator et TUF Pro

Il est également question de proposer l'affichage Q-Code sur la carte, les LED de diagnostic et une compatibilité DDR4 jusqu'aux 5 100 MHz, excusez du peu. Bien sûr, il n'est pas question de ventiler le chipset qui se contente d'un dissipateur et Asus indique que le VRM processeur profite d'un design 12+4 phases pour davantage de stabilité.

Notons cependant que seulement deux emplacements M.2 sont prévus pour accueillir des SSD . Ils sont en revanche tous deux à la norme PCIe 4.0 et capables de recevoir des modèles jusqu'à 110 mm de long. De plus, Asus a logiquement intégré son système de fixation et maintien sans vis des SSD M.2, le Q-Latch.

Comme son nom l'indique, la carte dispose du WiFi 6E et prend également en charge le Bluetooth 5.2. Il n'est en revanche pas question d'Ethernet 5 ou 10 GbE. Comme souvent, Asus se contente d'un port 2,5 GbE et d'un second en 1 GbE. Une solution audio « performante » à base de ROG SupremeFX S1220A vient compléter l'offre.