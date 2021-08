En préparation à Windows 11, Asus met à jour le firmware de ses cartes mères

Le mois dernier, ASUS avait partagé un tableau récapitulatif des différents chipset compatibles avec ce nouveau firmware. Parmi les grandes oubliées, on peut trouver les cartes mères (pas si anciennes) consacrées aux processeurs Intel Core de 6e et 7e génération (architectures Skylake et Kaby Lake, respectivement). Ces plateformes ne pourront pas profiter de cette mise à jour et ne permettront pas d'accueillir Windows 11.

Cela dit, les cartes mères compatibles sont nombreuses. Si vous avez renouvelé votre configuration récemment, il y a de fortes chances pour que votre matériel soit éligible. Dans le cas d'ASUS, une page de son site officiel liste toutes les cartes mères compatibles, avec un lien de téléchargement pour le nouveau firmware. Par défaut, les cartes mères Intel sont affichées. Pour faire apparaître les modèles AMD, il suffit de cliquer sur l'onglet « AMD Platform » en haut de page.