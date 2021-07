Windows 11 : ASUS, Gigabyte, MSI ou ASRock publient les listes de compatibilité

Du côté des plateformes AMD, il faut toujours se tourner vers le BIOS de la carte mère, mais cette fois, il convient d'activer le firmware TPM (fTPM). Pour les cartes mères correspondantes, les choses sont à la fois plus simples et plus délicates.

Plus simples, car dès lors que vous avez une plateforme dotée de socket AM4 ou TR4 vous êtes tranquilles : peu importe que vous « logiez » chez ASRock, ASUS, Gigabyte ou MSI, votre configuration sera compatible avec ce Windows 11 que nous prépare Microsoft.

Plus délicates, car toutes les autres solutions estampillées AMD ne semblent pas être compatibles, ce qui pourrait donc nécessiter un changement de matériel important avant d'envisager le passage à Windows 11. Notez tout de même que nous employons le conditionnel : en effet, gardons à l'esprit que les choses ne sont pas encore complètement arrêtées sur ces questions… Affaire à suivre donc.