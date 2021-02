Les processeurs Rocket Lake de 11e génération incompatibles avec les cartes munies de chipset B460 et H410

Sur ses chipsets de série 400, Intel semble bel et bien être en passe de nous proposer une compatibilité à la tête du client pour ses nouveaux processeurs. Alors que le groupe confirme que ses cartes mères sous chipsets Z490 (haut de gamme) et H470 seront bien capables de supporter les nouveaux CPUs Rocket Lake-S, précision nous est faite qu'il en ira tout autrement pour les chipsets B460 (milieu de gamme) et H410 (entrée de gamme).