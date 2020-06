Intel a du mal à tenir sa roadmap, ni Rocket Lake-S, ni Ice Lake-X cette année ?

Alors qu'Intel vient d'engager ses processeurs de bureau Comet Lake-S sur le marché et que les puces HEDT Cascade Lake-X sont attendues sur les prochains mois, on apprend que l'entreprise pourrait reporter à 2021 le lancement de ses autres processeurs… dont les CPUs Rocket Lake-S, qui devaient pourtant apporter du sang neuf sur le plan technologique chez Intel cet hiver.

Et si les projets d'Intel pour le reste de l'année 2020 étaient finalement contrariés ? La question est posée par TechPowerUp après la fuite d'une feuille de route signée Intel, provenant visiblement de chez Partner Connect, une plateforme du géant californien lui permettant de communiquer avec ses partenaires et clients (distributeurs, revendeurs, OEMs…).

Si l'absence des gammes Rocket Lake-S et Ice Lake-X se confirme pour le reste de l'année 2020, Intel pourrait ouvrir un boulevard à AMD qui prépare de son côté la commercialisation, cet hiver ou durant l'automne, de ses processeurs de bureau grand public Ryzen de 4e génération (normalement gravés en 7 nm et basés sur l'architecture Zen 3), mais aussi de ses CPUs HEDT Threadripper 4000, qui pourraient arriver dans la foulée.

Pour rappel, la lignée Rocket Lake-S devrait permettre à Intel de déployer des nouveautés technologiques bien senties, avec notamment l'apport de cœurs de nouvelle génération « Willow Cove », mais aussi d'une partie graphique Gen 12 Xe, plus performante que l'actuelle Gen 11. Ces nouveaux processeurs, toujours gravés en 14 nm cependant, supporteraient enfin le protocole PCIe Gen 4.0.

Précisons que si ce plan de route en fuite laisse effectivement présager un report pour les gammes Rocket Lake-S et Ice Lake-X, rien n'est gravé dans le marbre. Si retard il y a, on peut cependant imaginer que l'impact de la maladie à Covid-19 sur les chaînes de fabrication d'Intel et sur sa logistique est surement à blâmer. Reste à espérer qu'il n'en soit pas de même pour AMD et ses nouveaux CPUs Ryzen 4000.