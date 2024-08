« Devait », car sur le site officiel de l'événement, Intel vient de confirmer qu'il n'était plus question de se retrouver cette année à San Jose. L'Intel Innovation est repoussé à 2025.

La version française du site officiel n'a pas encore été mise à jour, mais sur le site en anglais voici ce qui est dit : « Après mûre réflexion, nous avons décidé de reporter l'événement Intel Innovation de septembre, à 2025. Pour le reste de l'année 2024, nous continuerons d'organiser des événements plus petits et plus ciblés, des webinaires, des hackathons et des rencontres dans le monde entier via les événements Intel Connection et Intel AI Summit, ainsi qu'à être présents à d'autres moments de l'industrie ».

Une décision qui n'a rien de surprenant compte tenu de la situation actuelle d'Intel. Pour autant, ce changement de programme pose pas mal de questions, notamment autour des Core Ultra de génération Arrow Lake ou des futurs Xeon Granite Rapids. Intel n'a, pour l'heure, pas évoqué ces prochains lancements, mais doit assurer une présence au cours du salon IFA de Berlin début septembre.