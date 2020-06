Le mythique packaging dodécahèdrique du Core i9-9900K d'Intel va disparaître

Maintenant qu'ils ne constituent plus le fer-de-lance de la marque, les i9-9900K et i9-9900KS ne seront plus commercialisés avec leur boîte si particulière, en forme de dodécaèdre.

En 2018, Intel commercialisait son Core i9-9900K, qui s'affirmait alors comme son processeur « grand public » le plus puissant. Pour le distinguer plus encore de ses petits frères - et de la concurrence - Intel avait imaginé une boîte pour le moins particulière, faites de multiples facettes et de parois transparentes.