Intel : les Core i9-10900K à 10 cœurs arriveront au printemps 2020

L'hyperthreading, le cache-misère d'Intel en 2020 ?

© WCCFTech

Une plateforme Z490 légèrement améliorée, mais toujours en PCIe 3.0...

Source : TechPowerUp via WCCFTech

À défaut d'une révolution et du très attendu protocole de gravure en 10 nm sur ordinateur de bureau, Intel nous servira une nouvelle évolution de son sempiternel node 14 nm avec la génération Comet Lake-S. Attendue au printemps prochain, et plus précisément en avril selon WCCFTech, cette nouvelle lignée de processeurs profitera d'une nouvelle plateforme misant sur une gestion peaufinée de l'alimentation, ainsi que sur l'hyperthreading intensif pour combattre le péril rouge qu'est devenu AMD pour Intel. L'arrivée de Core i9 à 10 cœurs sur le haut de gamme est également prévue, l'idée étant ici de s'attaquer au Ryzen 9 3900X , armé pour sa part de 12 cores et 24 threads.Les performances des derniers CPUs grands public d'AMD ont cela de précieux qu'elles bousculent Intel. En attendant la généralisation du procédé de gravure 10 nm et l'arrivée des puces Ice Lake-S pour PC de bureaux (attendues à l'horizon 2021 ou 2022 selon les sources), les bleus miseront faute de mieux sur l'hyperthreading, qui signerait son grand retour après avoir été mis entre parenthèses sur certains modèles de processeurs ces deux dernières années.D'après, nous devrions donc trouver 4 cores / 8 threads sur les Core i3, 6 cores / 12 threads sur les Core i5, 8 cores / 16 threads sur les Core i7 et enfin 10 cores / 20 threads pour le Core i9-10900K qui arrivera sur le haut du panier de l'offre desktop d'Intel en 2020. Toujours selon, Intel miserait par ailleurs sur un système permettant «». Peut-être s'agit-il de la botte secrète du géant américain pour mieux rivaliser avec les processeurs de son rival. Réponse dans les prochains mois.Nous l'avons dit plus haut, Intel lancera sa génération Comet Lake-S avec un nouveau Socket (LGA 1200) et un nouveau chipset (Z490 Express sur le haut de gamme). Cette nouvelle plateforme ne changerait pas la recette en profondeur mais prodiguerait tout de même certains changements par rapport aux chipset Z3XX. Une meilleure gestion de l'alimentation est notamment évoquée, au point d'être présentée par TPU comme «». Cette nouveauté permettrait entre autres de faire fonctionner le processeur et les applications connectées au web en très basse consommation.Ce nouveau chipset, qui utilisera toujours le standard PCIe 3.0, devrait en outre apporter le support de l'Ethernet GbE 2.5 et du Wi-Fi 6, tout en se montrant compatible avec les puces « Rocket Lake » attendues en 2021, toujours sur PC de bureau.